Çin zorunlu karşılık oranını 15 Temmuz’da düşürecek

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 11:47:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Merkez Bankası, reel ekonomiyi desteklemek ve finansman maliyetlerinin istikrar kazanmasını sağlamak amacıyla zorunlu karşılık oranını 15 Temmuz tarihi itibarıyla 0,5 puan düşürmeyi planladığını duyurdu.

Söz konusu hamle, halihazırda %5 zorunlu karşılık oranı uygulayan finansal kurumlar için geçerli olmayacak. Böylelikle, finansal kurumların zorunlu karşılık oranının ağırlıklı ortalaması %8,9’a indirilecek.

Çin, bu yıl giderek artan emtia fiyatlarının mikro ve küçük ölçekli işletmelerin maliyetlerini artırmasının ardından, para politikasının istikrarını sağlamaya devam ediyor.

1$ = 6,4785 RMB