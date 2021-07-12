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Çin zorunlu karşılık oranını 15 Temmuz’da düşürecek

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 11:47:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Merkez Bankası, reel ekonomiyi desteklemek ve finansman maliyetlerinin istikrar kazanmasını sağlamak amacıyla zorunlu karşılık oranını 15 Temmuz tarihi itibarıyla 0,5 puan düşürmeyi planladığını duyurdu.

Söz konusu hamle,  halihazırda %5 zorunlu karşılık oranı uygulayan finansal kurumlar için geçerli olmayacak. Böylelikle, finansal kurumların zorunlu karşılık oranının ağırlıklı ortalaması %8,9’a indirilecek.

Çin, bu yıl giderek artan emtia fiyatlarının mikro ve küçük ölçekli işletmelerin maliyetlerini artırmasının ardından, para politikasının istikrarını sağlamaya devam ediyor.

1$ = 6,4785 RMB


Etiketler: Çin  ekonomi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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