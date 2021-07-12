Çin zorunlu karşılık oranını 15 Temmuz’da düşürecek

Çin Merkez Bankası, reel ekonomiyi desteklemek ve finansman maliyetlerinin istikrar kazanmasını sağlamak amacıyla zorunlu karşılık oranını 15 Temmuz tarihi itibarıyla 0,5 puan düşürmeyi planladığını duyurdu.
Söz konusu hamle, halihazırda %5 zorunlu karşılık oranı uygulayan finansal kurumlar için geçerli olmayacak. Böylelikle, finansal kurumların zorunlu karşılık oranının ağırlıklı ortalaması %8,9’a indirilecek.
Çin, bu yıl giderek artan emtia fiyatlarının mikro ve küçük ölçekli işletmelerin maliyetlerini artırmasının ardından, para politikasının istikrarını sağlamaya devam ediyor.
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