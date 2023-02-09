Çin yeni elektrikli araç satışlarının 2023’te nispeten daha hızlı artacağını öngörüyor

Perşembe, 09 Şubat 2023 11:19:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı (MIIT) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, ülkenin yeni elektrikli araç satışları son sekiz yıldır küresel piyasada birinci sırada yer alıyor. 2022’de Çin’in 6,89 milyon adet olan yeni elektrikli araç satışları ülkenin toplam yeni araç satışlarının %25,6’sını oluşturarak 2025’e yönelik gelişim hedefini erkenden tamamlamış oldu. Öte yandan MIIT bu yıl yeni elektrikli araç satışlarının nispeten daha hızlı bir şekilde artmaya devam edeceğini öngörüyor.

MIIT diğer yedi bakanlıkla birlikte, kamu araçlarının kapsamlı bir şekilde şarj edilebilmesi için pilot projeler oluşturmak ve gerçekleştirmek üzere bir bildiri yayımladı ve örneğin hükümet araçları, kent otobüsleri, taksiler, temizlik kamyonları, hızlı posta servisleri, lojistik ile teslimat araçları ve havaalanı araçları dahil yedi başlıca alan belirledi.

MIIT’e göre, Çin yeni elektrikli araç endüstrisinin gelişimi için bir koordinasyon mekanizması oluşturacak. Ayrıca, hükümet halka açık alanlarda ve otobanlarda şarj etme zorluğunu ortadan kaldırmak için çalışmalar gerçekleştirecek.