Çin yeni elektrikli araç alımlarında vergi muafiyetini uzatacak

Salı, 27 Eylül 2022 11:22:43 (GMT+3) | Şanghay

Dün Çin Maliye Bakanlığı, Çin Vergi İdaresi ve Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, yeni elektrikli araç alıcılarının2023 yılında araç alım vergisinden muaf olacağı belirtildi ve bu da söz konusu muafiyetin yeniden uzatıldığı anlamına geliyor.

Yeni elektrikli araç alımlarına yönelik vergi muafiyeti şimdiye dek iki kez uzatılmıştı. Söz konusu vergi muafiyeti ilk olarak 2014 yılında getirildi ve 2017 yılının sonunda sona ermesi gerekiyordu. Konuyla alakalı bakanlıklar vergi muafiyetini 2020 yılının sonuna kadar uzatmıştı ve 2020’nin sonunda ise bu karar 2022 yılının sonuna kadar uzatıldı.

Bu politika yeni elektrikli araç tüketimini etkili bir şekilde canlandırdı. Örneğin, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkede yeni elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla 3,97 milyon adet ve 3,86 milyon adet olurken, yeni elektrik araçların pazar payı %22,9’a ulaştı.

Buna ek olarak, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yeni elektrikli araç teşvikinin kapsamını daha da genişletmek adına endüstriyel zinciri ve standart sistemi geliştiriyor, bağlantılı departmanlarla işbirliği yapıyor. Bakanlık ayrıca, yerel hükümetleri yeni elektrikli araç tüketimini desteklemeleri adına daha fazla teşvik kanunu çıkarmaları yönünde destekliyor.