Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu Temmuz ayında sekiz adet sabit varlık yatırımı projesine onay verdi
Salı, 17 Ağustos 2021 14:02:31 (GMT+3)
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Şanghay
Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) sözcüsü Meng Wei, NDRC’nin bu yılın Temmuz ayında, çoğunlukla ulaştırma ve enerji sektörlerini kapsayan 58,2 milyar RMB (900 milyon $) değerinde sekiz adet sabit varlık yatırımı projesine onay verdiğini duyurdu.
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