﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu Temmuz ayında sekiz adet sabit varlık yatırımı projesine onay verdi

Salı, 17 Ağustos 2021 14:02:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) sözcüsü Meng Wei, NDRC’nin bu yılın Temmuz ayında, çoğunlukla ulaştırma ve enerji sektörlerini kapsayan 58,2 milyar RMB (900 milyon $) değerinde sekiz adet sabit varlık yatırımı projesine onay verdiğini duyurdu.


Etiketler: Uzak Doğu  yatırım  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Ağu

NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatlarının artış hızı Temmuz ayında yavaşladı
17  Ağu

Çin’de inşaat faaliyetleri Ocak-Temmuz döneminde düşüşe geçti
16  Ağu

Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %9,2 arttı
16  Ağu

Çin’de sabit varlık yatırımlarındaki artış Ocak-Temmuz döneminde %12,6 yavaşladı
13  Ağu

Çin’in gemi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %20,7 arttı