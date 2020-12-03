Çin Ulaştırma Bakanlığı ülkede güçlü bir ulaşım ağı inşa etmek için oluşturulan pilot planları onayladı

Perşembe, 03 Aralık 2020 15:03:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Shanghai, Guangdong, Fujian, Jiangxi ve Anhui eyaletlerinin ülkede güçlü bir ulaşım ağı inşa etmeye dair hazırladıkları pilot planları onayladığını açıkladı. Bu da, Çin’in bir dizi önemli altyapı projeleri yapacağına işaret ediyor.

Örneğin Anhui eyaletinin pilot planına göre, eyalette şehirlerarası otoyolu turistik bölgelere bağlamak için ulaşım altyapı ağı inşa edilecek.

Geleneksel ulaşım yatırımı projeleri inşasının desteklenmesine ek olarak, yeni ulaşım altyapılarının inşası da hızlandırılacak. Örneğin Jiangxi eyaletinin planına göre, çevre dostu ve verimli bir kentsel ulaşım sistemi inşa edilerek, akıllı teslimat tesislerinin geliştirilmesi teşvik edilecek ve Ganzhou şehrindeki büyük veri merkezinin inşaatı kademeli olarak ilerletilecek. Bununla birlikte, Fujian eyaleti, bir dizi navlun şirketini teşvik etmek için navlun endüstri merkezi inşa etmeye odaklanıyor. Bu da, gelişmiş imalat ve modern hizmet sektörlerinin entegre gelişimini sağlamak amacıyla giyim, ayakkabı, inşaat malzemeleri ve demir cevheri işleme sektörlerinde önemli bir rol oynayacak.