Çin Ticaret Bakanlığı ve Gümrük İdaresi ithalat yasağı olan bazı ürünlerin yasağını kaldırdı

Çarşamba, 18 Kasım 2020 15:47:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı ve Genel Gümrük İdaresi yakın zaman önce, ticareti yasak ürünlerin listesini düzenlediğine dair bir bildiri yayımladı.

Açıklamaya göre, ülkenin sanayi politikası gereğince, 199 10-puan kodu altında kayıtlı ürünler, ticareti yasak ürünler listesinden çıkartıldı. Bu ürünler yüksek oranda enerji tüketen veya çevreyi kirleten ürünler kategorisinde bulunmayan ve yüksek teknik içeriğe sahip ürünlerden oluşuyor. Düzenlenen ticareti yasaklı ürünler listesi, Genel Gümrük İdaresi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2014 yılında yayımladığı 90 No’lu Bildiri’yle ilişkili koşullara uygun olarak uygulanmaya devam edecek. Düzenlenmiş liste, 1 Aralık 2020 itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre, doğrudan demir cevherinden indirgenmiş demir ürünleri, paslanmaz çelik, değirmen hurdası, alaşımlı çelik tozu (demir olmayan ve çelik ergitme endüstrisi hariç), dikdörtgen kesitli kütük (genişliği kalınlığının iki katından daha az, karbon içeriği %0,25’ten az, demir ve çelik ergitme endüstrisi hariç), dikdörtgen kesitli diğer kütükler, karbon içeriği %0,25’ten az diğer kütükler ve karbon içeriği %0,25’ten fazla kütükler için ithalat yasağı kaldırıldı ve artık yalnızca ihracatı yasak durumda.