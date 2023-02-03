Çin Ticaret Bakanlığı otomobil tüketimini artıracak ve istikrarlı hale getirecek

Çin Ticaret Bakanlığı Piyasa Faaliyetleri ve Tüketim Departmanı Yöneticisi Xu Xingfeng, bakanlığın otomobil tüketimini artırmak ve istikrarlı hale getirmek için hükümetin bununla ilgili departmanlarıyla iş birliği yapacağını belirtti. Bakanlık yeni araç tüketimine istikrar kazandırmak, yeni elektrikli araç tüketimini desteklemek, ikinci el araç ticaretini genişletmek ve otomobil satışları ile yenilemelerini desteklemek üzere dört konuya odaklanacak.
Xu Xingfeng, “Ticaret bakanlığı, otomobil tüketiminin genel tüketimdeki rolünü tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi adına teşvik politikaları ve önlemler uygulayarak otomobil tüketiminin iyi bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak,” ifadelerini kullandı.