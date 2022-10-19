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Çin tarımsal ve kırsal bölgelerin altyapı inşasına yönelik yatırımları artırma planını açıkladı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 17:42:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Su Kaynakları Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu, Ekonomi Bakanlığı, Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Bankası ve Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, tarımsal ve kırsal bölgelerin altyapı inşasına yönelik mevcut yatırımları artırmaya yönelik ortak bir plan yayımladı.

Buna göre, Çin tarım ürünlerinin depolanması ve korunması adına tarımsal ve kırsal altyapıdaki zayıflıklara, inşaata, kalkınmaya, sulama alanlarının geliştirilmesi ile diğer su koruma tesislerine ve modern tarım ve lojistik tesislerinin geliştirilmesine odaklanacak. Çin, inşaat halindeki projeleri hızlandırarak enflasyonu önlemek ve ekonomik kalkınmayı istikrarlı hale getirmek için sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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