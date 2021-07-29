Çin soğuk sac ve galvanizli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasını iptal etti, sıcak saca yönelik vergi tartışması sürüyor

Perşembe, 29 Temmuz 2021 15:06:20 (GMT+3) | İstanbul, Şanghay

Çin Maliye Bakanlığı ve Vergi Komisyonu, soğuk sac, galvanizli sac, galvalum ve diğer kaplamalı çelik levhalar, teneke levha, silisli sac ve dikişsiz çelik boru ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının 1 Ağustos tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını resmen duyurdu.

Soğuk sac ve galvanizli sac piyasası oyuncuları vergi iadesi uygulamasında değişikliğe gidilmesini bekliyordu ama bazıları uygulamada olan ihracattaki %13’lük vergi iadesi uygulamasının %4’e düşürüleceğini düşünüyordu. Ancak, Çin hükümeti, 1 Mayıs tarihi itibarıyla sıcak sac, inşaat demiri, filmaşin ve diğer ürünlerin ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasının ardından benzer koşulların tüm çelik ürünleri ihracatı için geçerli olmasına karar verdi. Bir tüccar konuya ilişkin, “Başlıca çelik ürünlerinin ihracatındaki vergi iadesi uygulaması kaldırıldı,” dedi ve piyasadaki belirsizlikler nedeniyle son birkaç aydır soğuk sac ve galvanizli sac piyasasında satışların azaldığını dile getirdi.

Piyasa kaynakları, ihracattaki vergi iadesinin uygulamasının iptalinin, halihazırda yüksek olan fiyatları destekleyeceğini ve ihracatın bu durumdan olumsuz etkileneceğini düşünse de SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Çin’in politikasının daha da netleşmesi, piyasa koşullarını kısa ile orta vadede normalleştirecek. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Çin’in başlıca üreticilerinden dış piyasalara verilen soğuk sac teklifleri, Eylül ayı sevkiyatlı olmak üzere 980-1.010$/mt FOB aralığında, 120 mm ebatlı çinko kaplamalı galvanizli sac fiyatları ise 1.020-1.030$/mt FOB aralığında yer alıyor. İhracatçıların çoğu piyasa koşullarını değerlendirdiği için yeni bağlantı yapmada aceleci davranmıyor. İhracattaki %13’lük vergi iadesi uygulamasının iptali, Çinli soğuk sac ve galvanizli sac satıcılarının maliyetlerini en az 120-130$/mt artıracak.

Ayrıca, Çin’den yapılan sıcak sac ihracatına vergi getirilmesi bu hafta boyunca piyasada tartışılsa da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Piyasa kaynakları, yılın ikinci yarısında, ülkedeki ham çelik üretiminin ve karbon salımının azaltılmasını teşvik etmek amacıyla yakın gelecekte %10 ila %25 arasında vergi getirilebileceği belirtti. Çinli bir piyasa kaynağı, “Söz konusu piyasa koşulları altında satış yapmak oldukça zor. Üreticiler, riski paylaşmaya çalışıyor ancak tüccarlar çok zor durumda,” şeklinde konuştu.