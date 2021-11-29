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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı hammadde sektörünün güvenliğini ve istikrarını sağlayacak

Pazartesi, 29 Kasım 2021 12:22:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Wang Jiangping, sanayi ekonomisinin hızlıca toparlanmasına bağlı olarak, hammadde sektörünün bu yılın başından bu yana güçlü bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Wang, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın, sanayi ve arz zincirlerinin güvenliği ile istikrarını sağlamak amacıyla hammadde sektöründeki başlıca sorunlara odaklanacağını, sektörün dijitalleşmesini devamlı olarak teşvik edeceğini ve “gri gergedan” ile “siyah kuğu” gibi finansal risklere karşı etkili bir şekilde korunabilmek amacıyla kaynak güvenliğini güçlendireceğini belirtti.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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