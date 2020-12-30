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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı: Çin 2021’de ham çelik üretimini azaltmak zorunda

Çarşamba, 30 Aralık 2020 17:14:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) Bakanı Xiao Yaqing, 29 Aralık tarihindeki sanayi ve bilgi teknolojisi konulu ulusal bir konferansta, 2021 yılında Çin’in ham çelik üretimini 2020 yılına kıyasla kesinlikle azaltmak zorunda kalacağını belirtti.

Xiao Yaqing, Çin’in 2021 yılında düşük karbonlu endüstriyel kalkınmayı ve karbonsuz üretimi teşvik etmek için çaba göstereceğini belirtti. Daha önce Çin, 2060 yılına kadar karbonsuz üretime geçmeye çalışacağını açıklamıştı.

13. Beş Yıllık Plan döneminde (2016-20) Çin, çelik kapasitesini 150 milyon mt azaltma hedefine planlanan tarihten önce ulaştı, bu da enerji tüketimini ve karbon salımını azaltmasına yardımcı oldu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Çin Metalurji Endüstrisi Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI), 2021 yılında Çin’in çelik talebinin yıllık %1 artışla 991 milyon mt olurken, çelik üretiminin yıllık %1,4 artacağını öngörmüştü. Kaynaklar, piyasa koşulları beklendiği kadar olumlu olursa, Çinli yetkililerin ülkedeki toplam ham çelik üretimini sınırlamasının zor olacağını, ancak çevre dostu çelik üretimini teşvik edeceğine inanıyor.


Etiketler: üretim  Çin  ham çelik  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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