Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı çelik sektörü kapasite değiştirme şartlarını sıkılaştırdı

Perşembe, 17 Aralık 2020 10:25:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından çelik sektöründe kapasite değişimi uygulanmasına dair önlemlere yönelik yayımlanan taslak planına göre; Pekin, Tientsin, Hebei eyaleti, Yangtze Nehri Deltası, İnci Nehir Deltası, Fen-wei ovası gibi önemli bölgeler ve Hebei, Henan, Şansi gibi önemli şehirlerde üreticiler, önceden olduğu gibi eski çelik kapasitelerine dönemeyecek ve daha katı kurallar uygulanacak.

Söz konusu bölgelerdeki üreticiler, önceden 1,25/1 olan orana kıyasla yalnızca 1,5/1 oranında kapasite ekleyebilecek. Bu da, eğer bir şirket 1 milyon mt kapasiteli yeni bir yüksek fırın inşa etmek istiyorsa, mevcut kapasitesinden 1,5 milyon mt çıkartması gerektiği anlamına geliyor. Devralım gibi durumlarda ise, söz konusu bölgelerde değişim oranı yine 1,25 olacak.

Şirketlerin, yüksek fırından elektrik ark ocağına geçmek gibi daha çevre dostu üretime geçmesi durumunda ise, kapasite değişim kuralı önceden olduğu gibi 1/1 oranında kalacak.

Bununla birlikte, eyaletler, şehirler ve ilçeler dahil olmak üzere kontrol hedeflerini yerine getiremeyen bölgeler, kapasite değişim kuralları amacıyla diğer bölgelerden kapasite alamayacak.