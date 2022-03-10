Çin rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji tesislerinin inşasını teşvik edecek

Perşembe, 10 Mart 2022 12:22:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Zhang Jianhua, hükümetin temiz enerji arzını artırmaya devam edeceğini, geleneksel ve yeni enerji kaynaklarının bir arada optimal kullanımını destekleyeceğini ve yeni enerji arzı ile tüketimine yönelik sistem geliştirme çalışmalarına hız vereceğini bildirdi.

Öte yandan Çin, kimyasal olmayan petrol enerji kaynaklarının geliştirilmesini artıracak, büyük rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji tesislerinin inşasını teşvik edecek ve 100 milyon kilovatlık enerji projelerinin ilk etabını devreye alacak. Ayrıca hidroelektrik santrali inşası devamlı olarak teşvik edilecek ve birden fazla nükleer enerji projesi hayata geçirilecek.

Büyük ölçekli projelerin inşasıyla birlikte çelik talebinin artması bekleniyor.