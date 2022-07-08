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Çin otomobil tüketimini artırmaya yönelik planına dair bir bildiri yayımladı

Cuma, 08 Temmuz 2022 11:41:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Ticaret Bakanlığı dahil 17 bakanlığı, otomobil sirkülasyonunu canlandırma ve tüketimini artırma planına dair bildiri yayımladı. Bildiride, yeni elektrikli araç alımlarını desteklemeye, ikinci el araç piyasasını güçlendirmeye, ithal araç alımlarını desteklemeye, piyasayı en iyi hale getirmeye ve otomobil finansman servislerini iyileştirmeye odaklanılıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı otomobil tüketiminin, ekonomik gelişimi istikrarlı hale getirme konusunda önemli bir rol oynayacak olan politikaların yayımlanmasının ardından bu yılın ikinci yarısında hızla artmasının beklendiğini ifade etti.

Buna ek olarak, yerel hükümetler otomobil alımlarını teşvik etmek amacıyla tüketim kuponları yayımlayacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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