Çin önümüzdeki yıl istikrarlı kalkınmaya öncelik verecek ve emlak sektörünü destekleyecek

Salı, 14 Aralık 2021 16:14:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin Başbakanı Li Keqiang, ekonomik kalkınma üzerindeki aşağı yönlü baskı karşısında istikrarlı büyümenin devam ettirilmesi, yapısal düzenleme yapılması ve reformların teşvik edilmesi amacıyla istikrarlı büyümeye öncelik verileceğini belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBC), tarıma ve küçük işletmelere yönelik kredi yeniden yapılandırma faiz oranını, 0,25 puan düşürerek %1,7, %1,9 ve %2 seviyelerine çekti.

Öte yandan, PBC, finans kuruluşlarının döviz likidite yönetimini güçlendirmek amacıyla yarından itibaren döviz cinsinden zorunlu karşılık oranını %9’dan %7’ye düşüreceğini bildirdi.

Çin Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, 8-10 Aralık tarihleri arasında Pekin’de gerçekleştirildi. Çin, istikrarlı büyümeye öncelik verecek olsa da ekonomik kalkınmayı iyileştirmeye çalışacak. Hükümet, emlak sektörünün, ulusal ekonominin temeli olduğunu söyleyerek özellikle Evergrande krizinin ardından zayıflayan konut sektörünü destekleyici politikaları devreye alabileceğinin sinyalini verdi. Yakın zaman önce, bazı emlak şirketlerinin sermaye sıkıntısı yaşadığının ortaya çıkması piyasada şok etkisi yarattı. Emlak sektörüne yakın kaynaklar, sektörün bu yıl büyük bir zorluk yaşadığını ifade etti. Hükümet, uygun politikaları devreye alırsa emlak sektörü toparlanacak ve bu durum, çelik talebini olumlu etkileyecek.