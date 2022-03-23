﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin Ocak-Şubat döneminde net paslanmaz çelik ithalatçısı konumuna geçti

Çarşamba, 23 Mart 2022 10:30:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, Çin bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık 3,73 kat artışla 704.900 mt paslanmaz çelik ithal etti. Yalnızca Şubat ayında paslanmaz çelik ithalatı 383.600 mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Şubat ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, Endonezya’dan yapılan paslanmaz çelik ithalatı yıllık 8,76 kat artarak 618.300 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin yıllık %54,38 artışla 682.400 mt paslanmaz çelik ihraç ederek net ihracatçı konumundan net ithalatçı konumuna geçti.


Etiketler: paslanmaz  paslanmaz  yassı ürünler  Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

27 Oca

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2021 yılında %28,95 arttı
02 Kas

Çin’in görünür paslanmaz çelik tüketimi Ocak-Eylül döneminde 20,35 milyon mt oldu
01 Eki

Japonya’nın çelik ihracatı ağustosta temmuza göre hafifçe düştü
05 Eyl

Japonya’nın paslanmaz yassı çelik ihracatı temmuz ayında düştü
03 Ağu

Japonya’nın paslanmaz yassı çelik ihracatı ilk yarıda %14,2 düştü
01 Ağu

Japonya’nın çelik ihracatı ilk yarıda %4 düştü
05 Tem

Japonya’nın çelik ihracatı mayısta nisan ayına göre %29,6 arttı
01 Haz

Japonya’nın çelik ihracatı şubatta ocak ayına göre %9,5 arttı
08 May

Japonya’nın paslanmaz yassı çelik ihracatı ilk çeyrekte %15,8 düştü
05 Nis

Japonya’nın paslanmaz yassı çelik ihracatı şubatta aylık %58 arttı