Çin Ocak-Şubat döneminde net paslanmaz çelik ithalatçısı konumuna geçti

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, Çin bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık 3,73 kat artışla 704.900 mt paslanmaz çelik ithal etti. Yalnızca Şubat ayında paslanmaz çelik ithalatı 383.600 mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Şubat ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde, Endonezya’dan yapılan paslanmaz çelik ithalatı yıllık 8,76 kat artarak 618.300 mt seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Çin yıllık %54,38 artışla 682.400 mt paslanmaz çelik ihraç ederek net ihracatçı konumundan net ithalatçı konumuna geçti.