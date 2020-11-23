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Çin merkezli Nanjing Iron & Steel Endonezya’da kok projesine yatırım yapacak

Pazartesi, 23 Kasım 2020 16:28:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Jiangsu eyaleti merkezli Nanjing Iron & Steel Co., Ltd, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’na yaptığı başvurusunda, Çin’deki katı çevre kuralları nedeniyle Endonezya’da kok tesisi projesine yatırım yapacağını açıkladı. Böylece şirket, başlıca küresel koklaşabilir taş kömürü ihracatçılarından Avustralya’ya yakın bir yere tesis inşa etmiş olacak.

Buna göre, tahmini 383,48 milyon $ yatırım yapılacak olan kok tesisi yıllık 2,6 milyon mt kapasiteye sahip olacak.

Çin 2019 yılında yıllık %5,2 artışla 471,26 milyon mt kok üretirken, bu yılın ilk on ayında ise yıllık %0,7 düşüşle 390,99 milyon mt kok üretti. Çin, kok fiyatlarını destekleyen bir uygulama olan eski kok tesislerinin kapatılması dahil olmak üzere, çevre kirliliğini azaltmak için sıkı önlemler uyguladı.

23 Kasım itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda kok fiyatları, kok kapasitesi baskı altında olduğu için bu yıl 2 Ocak’ta kaydedilen 1.868 RMB/mt’a kıyasla %29,6 artışla 2.420,5 RMB/mt (368$/mt) seviyesinde kaydedildi.

Nanjing Iron & Steel bir açıklama yaparak; Hainan eyaleti merkezli bağlı kuruluşu Jinmancheng Technology Investment, Tsingshan Holding Group, Guangdong eyaleti merkezli J-eray Technology Group, PT. Indonesia Morowali Industrial Park ve Hainan eyaleti merkezli Dongxin Business Management Partnership şirketlerinin, Endonezya’daki Morowali Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kok tesisi inşa etmek için PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia adında bir ortak girişim başlatacaklarını söyledi.

Hainan Jinmancheng aracılığıyla söz konusu ortak girişimde %78 paya sahip olacak olan Nanjing Iron & Steel yaptığı başvuruda, “Endonezya, başlıca koklaşabilir taş kömürü ihracatçılarından olan Avustralya’ya yakın bir konumda ve ulaşım masrafları nispeten daha düşük,” ifadelerini kullandı.

Çin, iki ülke arasındaki artan gerilim nedeniyle Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etmeyi bıraktı.

Şu anda söz konusu yatırım, her iki ülkenin hükümetinden onay bekliyor. Nanjing Iron & Steel, kok ithalatından vergi alan Çin’in söz konusu projeyi de antidamping vergilerine tabi tutması riskinin olduğunu belirtti.


Etiketler: Uzak Doğu  hammaddeler  Çin  yatırım  çelik üretimi  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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