Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını 5 Aralık itibarıyla 0,25 puan düşürecek

Pazartesi, 28 Kasım 2022 10:47:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Merkez Bankası, finansal kurumlar için (halihazırda %5 zorunlu karşılık oranı uygulamış olanlar hariç) zorunlu karşılık oranını 5 Aralık 2022 itibarıyla 0,25 puan düşürmeyi planladığını açıkladı. Düşüşün ardından finansal kurumların zorunlu karşılık oranının ağırlıklı ortalaması %7,8 seviyesinde yer alacak. Zorunlu karşılık oranındaki düşüş toplamda 500 milyar RMB (69,8 milyar $) değerinde uzun vadeli fon sağlayacak.

Çin Merkez Bankası bu hamlenin, likiditeyi makul bir seviyede tutmak, finansman maliyetindeki istikrarlı düşüşü desteklemek, ekonomiyi istikrarlı hale getirmek adına politika paketini yürürlüğe koymak ve ekonomik iyileşmenin temelini sağlamlaştırmak amacıyla yapıldığını belirtti.