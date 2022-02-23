Çin Maliye Bakanlığı: Hükümet vergi ve ücret indirimi yapmak amacıyla daha fazla özel tahvil ihraç etti

Çarşamba, 23 Şubat 2022 11:55:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Maliye Bakanı Liu Kun tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın geçtiğimiz yılın Aralık ayının ortasında 2022 yılı için önden 1,46 trilyon RMB (230 milyar $) değerinde özel tahvil ihraç ettiğini bildirdi.

Bu yılın Ocak ayında ise 484,4 milyar RMB (76,3 milyar $) değerinde özel tahvil ihraç edildiği ve söz konusu tahvillerin ulaştırma, belediye altyapı hizmetleri ve düşük maliyetli konut inşaatları gibi alanlarda kullanılacağı öğrenildi.

Bakan Kun ayrıca hükümetin başlıca piyasa oyuncularının yaşadığı zorlukları finansman, kredi faiz indirimi ve devlet destekleri aracılığıyla hafifletmeyi amaçladığını ve geçtiğimiz yıl yapılan 1,1 trilyon RMB’lik vergi indirimi gibi vergileri ve ücretleri düşürecek önlemleri devreye sokacağını ekledi.