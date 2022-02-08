Çin makine sektörünün brüt kârı 2021 yılında 1,57 trilyon RMB oldu

Salı, 08 Şubat 2022 12:18:09 (GMT+3) | Şanghay



Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin makine sektörünün faaliyet kârının 2021 yılında yıllık %14 artışla 26,47 trilyon RMB (4,2 trilyon $) olduğu, brüt kârı ise yıllık %7,6 artarak 1,57 trilyon RMB (250 milyar $) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Son Tarihli İlgili Haberler

Ansteel net kârının 2021 yılında %256 artmasını bekliyor

Hangzhou Steel 2021 yılında net kârının yıllık %47,31 artmasını bekliyor

Lingyuan Steel’in net kârı 2021 yılında %64,55 arttı

Baogang’ın net kârının 2021 yılında %501,05-799,11 artması bekleniyor