Çin makine sektörünün brüt kârı 2021 yılında 1,57 trilyon RMB oldu
Salı, 08 Şubat 2022 12:18:09 (GMT+3)
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Şanghay
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin makine sektörünün faaliyet kârının 2021 yılında yıllık %14 artışla 26,47 trilyon RMB (4,2 trilyon $) olduğu, brüt kârı ise yıllık %7,6 artarak 1,57 trilyon RMB (250 milyar $) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.
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