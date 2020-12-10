Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,87 düştü

Perşembe, 10 Aralık 2020 17:21:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 7 Aralık tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 2 Aralık’a kıyasla 940.000 mt ya da %0,87 düşüşle 106,87 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları keskin bir şekilde artarken, demir cevheri sevkiyatları, Avustralya ve Brezilya’da daha az sayıda liman bakım çalışması yapılması nedeniyle arttı, ancak Çin limanlarına gelen toplam demir cevheri arzı düştü. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları ve çelik üretimleri geçen haftaya kıyasla hafifçe düştü. Ancak çelik üreticileri, iyi kâr marjına sahip oldukları için hala üretime devam etmek istiyor, bunun da demir cevheri talebini artırması bekleniyor. Brezilya merkezli demir cevheri devi Vale, 2020 ve 2021 yıllarına dair üretim hedeflerini yayımladı. Buna göre Vale, arzının, piyasadaki beklentilerden düşük olacağını öngördü ve bu da demir cevheri fiyatlarını destekledi. Aynı zamanda, piyasa oyuncuları 2021’de küresel ekonominin iyileşerek ürün fiyatlarını daha da artırmasını bekliyor.