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Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,21 düştü

Perşembe, 12 Kasım 2020 11:51:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 9 Kasım tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 2 Kasım’a kıyasla 230.000 mt ya da %0,21 düşüşle 109,84 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, çelik piyasasının iyi talep ve olumlu görünüme sahip olması sayesinde yükseldi. Önceden demir cevheri sevkiyatları artıştaydı, dolayısıyla sevkiyatlardaki artışın son zamanlarda durması olumlu bir işaret olurken, aynı zamanda arz talep dengesinde iyileşme olduğunu işaret etti. Son zamanlarda kütük ve uzun mamul fiyatları artarken, hurda fiyatları da yükselerek ithal demir cevheri fiyatları üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının artış grafiğini sürdürmesi bekleniyor.


Etiketler: Uzak Doğu  demir cevheri  Çin  hammaddeler  |  benzer haberler »


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