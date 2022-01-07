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Çin kömür sektöründe arz ve fiyat istikrarı için çalışmalara başladı

Cuma, 07 Ocak 2022 11:40:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Kömür Sektörü Birliği ve Çin Kömür Taşımacılığı ve Pazarlama Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, hükümetin kömür arzını ve fiyat istikrarını sağlayacağı, orta ve uzun vadeli kömür sözleşmeleri imzalayacağı ve kömür üretimini güvence altına almaya yönelik çalışmalara başladığı bildirildi.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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