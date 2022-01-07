Çin kömür sektöründe arz ve fiyat istikrarı için çalışmalara başladı
Cuma, 07 Ocak 2022 11:40:18 (GMT+3)
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Şanghay
Çin Kömür Sektörü Birliği ve Çin Kömür Taşımacılığı ve Pazarlama Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, hükümetin kömür arzını ve fiyat istikrarını sağlayacağı, orta ve uzun vadeli kömür sözleşmeleri imzalayacağı ve kömür üretimini güvence altına almaya yönelik çalışmalara başladığı bildirildi.
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