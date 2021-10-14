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Çin kış için çelik üretimi azaltma programını açıkladı

Perşembe, 14 Ekim 2021 15:50:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çinli yetkililer, 2021-2022 kış mevsimi için çelik üretimi azaltma programını açıkladı. Buna göre 2022 yılının ilk çeyreğinde kısıtlamalar sıkılaşacak.

15 Kasım 2021 ve 15 Mart 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak olan üretim kısıtlamaları; Pekin, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shandong ve Henan eyaletlerinde (2+26 şehir) karbon salımını azaltmak amacıyla uygulanacak.15 Kasım ile 31 Aralık tarihleri arasındaki ilk aşamada, üreticilerin ham çelik üretimini azaltmaları gerekecek. 1 Ocak 2022 ve 15 Mart 2022 tarihleri arasında ise üreticilerin, üretim kısıtlamaları nedeniyle kirletici atık miktarını azaltmaları (düşüş, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki ham çelik üretiminin %30’undan düşük olmamalı) gerekiyor. Bu kısıtlamalar, Eylül ayında açıklanan ilk planla uyumlu.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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