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Çin karbon salımını 2030 yılından önce azaltmak için eylem planı hazırladı

Çarşamba, 27 Ekim 2021 17:15:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Devlet Konseyi, karbon salımını, 2030 yılından önce azaltmak amacıyla bir eylem planı hazırladığını duyurdu.

Söz konusu eylem planı, fosil olmayan yakıt tüketimi artırmanın, enerji verimliliğini iyileştirmenin ve karbon salımını azaltmanın dahil olduğu 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2021-2025) ile 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2026-2030) ile ülkenin iki ana hedefini ortaya koyuyor. 2025 yılına kadar, fosil olmayan yakıt tüketiminin yaklaşık %20 ve 2030 yılına kadar %25 seviyelerine çıkarılacağı; GSYİH başına karbon salımının ise 2005 yılında açıklanan seviyelere kıyasla 2025 yılına kadar %18 ve 2030 yılına kadar %65’ten fazla azaltılacağı öğrenildi.

Eylem planı, 2030 yılından önce, karbon salımının düşürülmesi için yeşil ve düşük karbonlu nakliyatın teşvik edilmesi, döngüsel ekonominin sürdürülmesi ve teknolojik inovasyonun desteklenmesi de dahil olmak üzere başlıca hedefleri içeriyor.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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