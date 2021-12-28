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Çin inşaat makineleri sektörünün satış gelirleri bu yıl içerisinde %10 arttı

Salı, 28 Aralık 2021 13:45:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Makine Sektörü Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin inşaat makineleri sektörünün faaliyet kârındaki artış oranının 2021 yılında yavaşlayarak %10 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi. İnşaat makineleri sektörünün toplam satış gelirlerindeki artış trendinin önce hızlı seyrettiği daha sonra ise yavaşladığı ifade edildi.

Önümüzdeki yıl, inşaat makineleri sektörünün faaliyet kârının Covid-19 pandemisinin yarattığı belirsizliğe bağlı olarak %5,5 artış göstermesi beklenirken, sektörün kâr artışını bu yıla kıyasla sabit tutmayı hedefleyeceği bildirildi.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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