Çin geri dönüşüm hammaddelerine uygulanan ithalat vergisini revize etti

Salı, 22 Mart 2022 11:36:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ekoloji Bakanlığı tarafından geri dönüşüm hammaddeleri için belirlenen yeni standart bir yıldır uygulanıyor. Çin Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu standardı karşılayan ve katı atık olarak sınıflandırılmayan geri dönüşüm hammaddeleri vergiye tabi tutulmadan ithal edilebilecek.

Bu kapsamda 72041000.10 kodu altında kayıtlı bulunan ve %2 gümrük vergisine tabi tutulan geri dönüşüm pik demire bu yıl içerisinde geçici bir süreliğine hiçbir vergi uygulanmayacak.

Ayrıca 72044100.10 kodu altında kayıtlı bulunan ve talaşlı imalat yoluyla söz konusu standarda uygun olarak üretilen geri dönüşüm demir ve çeliğe normalde uygulanan %2 gümrük vergisi sıfırlandı.

Öte yandan 72042100.10, 72042900.10 ve 72044900.30 kodları altında kayıtlı bulunana geri dönüşüm paslanmaz çelik, diğer alaşımsız ve çelik hammaddeler de vergiden muaf tutuluyor.