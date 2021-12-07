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Çin finansal kurumlar için zorunlu karşılık oranını 15 Aralık’ta düşürecek

Salı, 07 Aralık 2021 17:05:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Merkez Bankası, reel ekonomiyi desteklemek ve finansman maliyetlerinin istikrarlı bir şekilde düşmesini sağlamak amacıyla yerel finansal kurumlar için zorunlu karşılık oranını 15 Aralık tarihi itibarıyla 0,5 puan düşürmeyi planladığını açıkladı. Söz konusu hamle, halihazırda %5 zorunlu karşılık oranı uygulanan finansal kurumlar için geçerli olmayacak. Finansal kurumların zorunlu karşılık oranının ağırlıklı ortalaması %8,4’e gerileyecek.

Merkez Bankası, güçlü bir para politikası uygulamaya devam edeceğini ifade etti. Banka, nakit akışını makul bir seviyede tutacak ve para arzındaki artış ile reel ekonomiye aktarılan toplam finansman nominal GSYİH büyümesiyle uyumlu olacak.

Banka, zorunlu karşılık oranındaki düşüşün yaklaşık 1,2 trilyon RMB (190 milyar $) uzun vadeli fon çıkaracağını belirtti.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  ekonomi  |  benzer haberler »


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