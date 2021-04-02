Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı elektrikli araç üreticilerini kırsal bölgelere satış yapmaya teşvik etti

Cuma, 02 Nisan 2021 14:35:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin’de Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Enerji İdaresi, 2021 yılında kırsal bölgelere elektrikli araç satılmasına yönelik ortak bir bildiri yayımladı. Kurumlar, ilgili kuruluşları internet üzerinden alışveriş faaliyetleri gerçekleştirmesi ve kırsal bölgelerde yaşayan daha fazla müşterinin internet üzerinden promosyonlar aracılığıyla elektrikli araç almasını sağlaması için teşvik etti.

Çin nüfusunun yaklaşık %50’si kırsal bölgelerde yaşıyor ve bu da elektrikli araç tüketimi için önemli bir potansiyel oluşturuyor.