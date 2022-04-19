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Çin emlak sektöründeki düşüş Mart ayında hızlandı, yeni inşaatlar birinci çeyrekte %17,5 azaldı

Salı, 19 Nisan 2022 11:52:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin emlak sektörü bu yılın Ocak-Mart döneminde büyük bir düşüş kaydederken, satışlardaki ve yeni inşaatlardaki aşağı yönlü hareketin tam karantinanın uygulandığı Nisan ayında devam edip daha da hızlanabileceği belirtildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede emlak sektörüne yapılan toplam yatırımlar bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %0,7 artışla 2,77 trilyon RMB (440 milyar $) seviyesinde yer aldı. Emlak sektörüne yapılan yatırımlar Ocak-Şubat döneminde yıllık %3,7 artmıştı.

Aynı dönemde, Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %13,8 düşüşle 310,46 milyon m2 seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk iki ayında, satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %9,6 düşüş kaydetmişti.

İnşaat faaliyetleri birinci çeyrekte %1 arttı. Söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan Ocak-Şubat döneminde kaydedilen yıllık %12,2 düşüşe kıyasla yıllık %17,5 düşüş gösterdi.

Pandeminin kötüye gitmesi ve tam karantina uygulanması veya sıkı önlemlerin alınması Nisan ayında da emlak sektörünü olumsuz etkilemeye devam edecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu inşaat 

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