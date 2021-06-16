Çin ekonomik kalkınma için toplamda 4,47 milyar RMB fon sağladı

Çarşamba, 16 Haziran 2021 14:03:00 (GMT+3) | Şanghay

Çin Maliye Bakanlığı, ekonomik kalkınmaya yönelik, 2020 yılının sonunda peşinen sağlanan 4,74 milyar RMB’ye ek olarak 4,47 milyar RMB (700 milyon $) değerinde özel bir fon daha sağlandığını açıkladı. Böylelikle, bu yıl için yıllık %31,2 artışla ait 9,21 milyar RMB fonun tamamı sağlanmış oldu.

Bakanlık, Covid-19’un olumsuz etkileriyle mücadele etmek amacıyla, yeni kurulan işletmeler için teminatlı kredi ve indirimli faiz politikalarında iyileştirmeler ve düzenlemeler yaptı. Ayrıca, kredi politikalarının kapsamını genişletip kredi başvuru limitini düşürdü. Örneğin, 2020 yılının sonu itibarıyla, bakanlık, 160 milyar RMB kredi vererek 1,4 milyon insana fayda sağladı.