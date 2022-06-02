Çin ekonomik gelişimini istikrarlı hale getirme çalışmalarını hızlandırmaya yönelik kanunlar hazırlıyor

Perşembe, 02 Haziran 2022 14:10:00 (GMT+3) | Şanghay

Çin Başbakanı Li Keqiang’ın başkanlığında gerçekleşen özel Devlet Konseyi toplantısında, ekonomik gelişimi istikrarlı hale getirmeye yönelik çalışmaları hızlandırmak amacıyla plan ve kanun paketi hazırlanmasına karar verildi.

Örneğin, KDV geri ödemeleri için 140 milyar RMB (21 milyar $) ayrılacak ve bu geri ödemeler bu yılın Temmuz sonuna kadar tamamlanacak. Buna ek olarak, Çin hükümeti altyapı inşaatını desteklemek için 800 milyar RMB (120 milyar $) kredi verecek. Hükümet aynı zamanda faaliyet ve üretimin yeniden başlamasını desteklemek, sorunları tespit etmek ve başlıca şirketlere eşit seviyede verilen desteği güçlendirmek için tamamıyla hazırlıklı olacak.