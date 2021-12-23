Çin Ekim ayından bu yana 127 milyon mt yeni kömür üretim kapasitesine onay verdi

Perşembe, 23 Aralık 2021 15:02:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ekolojik Çevre Bakanlığı, hükümetin, kömür üretim kapasitesini artırma sürecini hızlandırdığını ve bu yılın Ekim ayından bu yana, toplam üretim kapasitesi yıllık 127 milyon mt seviyesinde yer alan projelere onay verdiğini bildirdi.

Bakanlık, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları nedeniyle üretimde büyük kapsamlı bir kısıtlamaya gidileceğine yönelik haberlerin doğruluk payı taşımadığını ve yasalar ile yönetmeliklere uygun çevre koruma önlemleri alınarak bu durumun, ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin mümkün olduğunca azaltılacağını ekledi.