Çin demir cevheri piyasasının sorunsuz bir şekilde işlemesi için yönetmelikleri iyileştirecek

Pazartesi, 21 Şubat 2022 15:36:08 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu, Piyasa Düzenleme Kurumu ve Çin Demir Çelik Birliği’nin dahil olduğu birçok devlet kurumu tarafından yapılan açıklamada, piyasa yönetmeliklerinin güçlendirileceği ve demir cevheri piyasasının sorunsuz bir şekilde işlemesi amacıyla gerekenin yapılacağı belirtildi.

Buna göre, hükümet demir cevheri ve diğer ana ürünlerin fiyatlarında istikrar sağlamak amacıyla emtia fiyatlarına ilişkin takip ve uyarı sisteminde iyileştirmeler yapacak. Ayrıca demir cevheri, bakır cevheri ve diğer madeni kaynaklara yatırım yapan ve ekoloji ve çevre koruma koşullarına uyum sağlayan işletmeler desteklenecek.