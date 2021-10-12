Çin dalgalı elektrik fiyatlandırması uygulayacak

Salı, 12 Ekim 2021 17:55:34 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) tarafından yayımlanan bildiriye göre, ülkedeki elektrik sıkıntısı nedeniyle elektrik arzına istikrar kazandırmak isteyen hükümet, 15 Ekim tarihi itibarıyla, dalgalı bir seyir izleyen elektrik fiyatlarının daha da artmasına izin verecek.

Ulusal şebekeye verilen elektrik, baz fiyat ve dalgalı fiyat formülü baz alınarak fiyatlandırılıyor. Dalgalı fiyatın üst sınırı şu an %10’u ve alt sınırı %15’i geçmezken, her ikisi %20’yi geçmeyecek şekilde düzenlenecek.

NDRC, şebeke fiyatının %70’ini kömürün oluşturduğunu belirtti. Enerji fiyatlarında, son zamanlarda gözlenen büyük artışların ve yerel enerji ile kömür arzındaki daralmanın, ülkenin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine neden olduğu; bu durumun da vatandaşların ekonomik faaliyetlerini ve yaşam standartlarını olumsuz etkilediği dile getirildi. Söz konusu değişiklik, Çin’in elektrik üretim sektörünün sorunsuz faaliyet göstermesini sağlamayı amaçlıyor.