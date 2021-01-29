Çin çelik üretimini azaltmayı hedefliyor

Cuma, 29 Ocak 2021 17:24:34 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) verilerine göre, 2020 yılında Çin’in ham çelik üretimi yıllık %5,2 artışla 1,05 milyar mt seviyesinde yer aldı. Bu kapsamda, Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı’nın (MIIT) temsilcisi Huang Libin, Çin’in özellikle dört hedefe odaklanarak çelik üretimini azaltmayı hedefleyeceğini açıkladı. Öncelikle Çin, yeni üretim kapasitelerini yasaklayacak. İkinci olarak, kapasite değişimindeki tutarsızlıkları önlemek için uygulanan politikalar ve önlemler iyileştirilecek. Üçüncü olarak, Çin, çelik sektöründe birleşme ve devralmaları teşvik edecek. Son olarak, karbon salımını kontrol altına almak için kapasite kullanım oranları düşürülecek.

Bir hükümet danışmanlık firması, Çin’in ham çelik üretiminin 2021 yılında %1,4 artacağını tahmin ederken, Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Xiao Yaqing, Çin’in çelik üretimini düşürmek için katı önlemler alacağını söyledi. Çin’in ham çelik üretimindeki bir önceki yıllık düşüş 2015 yılında kaydedilmişti.