Çin çelik kapasitelerini sıkı bir şekilde denetleyecek ve üretimde hurda kullanımını artıracak

Cuma, 11 Şubat 2022 15:06:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’nın dahil olduğu sekiz devlet kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2021-2025) kapsamında yerel çelik sektörünün yüksek kaliteli kalkındırılmasının teşvik edileceği belirtildi.

Buna göre, çelik üretiminde elektrik ark ocağının dolayısıyla hurda kullanımının teşvik edileceği ve çelik kapasitesinin sıkı bir denetim altına gireceği ifade edildi.

2025 yılından itibaren çelik, demir dışı metal ve kimya gibi başlıca sektörlerdeki endüstriyel katı atık üretimi azalacak. Ayrıca emtia piyasasında katı atıkların kapsamlı kullanımının önemli ölçüde artırılacağı ve yenilenebilir kaynaklar sektörünün devamlı olarak geliştirileceği bildirildi.

Emtia piyasasında katı atıkların kapsamlı kullanımı 2025 yılı itibarıyla %57 artırılacak. Hurda kullanımı 320 milyon mt, demir dışı metal kullanımı 20 milyon mt ve kağıt atık kullanımı ise 60 milyon mt seviyelerinde yer alacak.