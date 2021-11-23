Çin çelik işletmelerinin maliyetleri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltacak

Salı, 23 Kasım 2021 11:24:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi, küçük ve orta ölçekli çelik işletmelerine ilişkin bir genelde yayımladı.

Buna göre, hükümet, emtia fiyatları takip ve erken uyarı sistemi beraberinde arz-talep yönetmeliğini güçlendirerek ve istifleme, fahiş fiyat uygulaması gibi yasa dışı faaliyetlere karşı sıkı önlemler alarak maliyetler üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltacak. Öte yandan, başlıca sanayi zincirlerindeki arz-talep için platform oluşturulması amacıyla sektör birlikleri ile büyük ölçekli işletmeleri destekleyecek ve hammadde arz-talebine yönelik hizmetleri güçlendirecek.