Çin bu yıl içerisinde 3,65 trilyon RMB değerinde özel tahvil ihraç edecek

Çarşamba, 13 Nisan 2022 10:21:44 (GMT+3) | Şanghay



Çin Maliye Bakanlığı, bu yıl içerisinde altyapı, ulaşım, enerji, tarım, ormancılık ve su kaynaklarını korumanın dahil olduğu dokuz başlıca alanda kullanılmak üzere 3,65 trilyon RMB (570 milyar $) değerinde özel tahvil ihraç edileceğini belirtti.

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