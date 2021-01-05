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Çin arzını sağlama almak ve fiyat gücünü artırmak için yurt dışında demir cevheri madenleri inşa edecek

Salı, 05 Ocak 2021 17:03:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı (MIIT) tarafından çelik sektörü için yayımlanan beş yıllık plana göre, Çin farklı kaynaklardan çelik üretiminde kullanılan ürün arzını artırmak ve fiyat gücünü yükseltmek için 2025 yılına kadar yurt dışında bir ya da iki tane küresel demir cevheri madeni inşa etmeyi hedefliyor. Çin’in yurt dışındaki madenlerinden elde edeceği demir cevheri arzı, ülkenin demir cevheri ithalatının %20’sinden fazlasına denk gelecek.

Söz konusu plan, 31 Ocak’a kadar halkın geri bildirimine açık ve ayrıca manganez ile krom gibi çelik üretiminde kullanılan diğer madenlerin arzını artırmayı da hedefliyor.

MIIT, Çin’in ayrıca çelik sektöründe birleşme ve satın almaları da hızlandıracağını ve birçok “dünya seviyesinde” çelik grupları oluşturacağını söyledi.

2025 yılına kadar, Çin’in en büyük beş çelik üreticisinin ülkenin toplam çelik üretiminin %40’ını oluşturması beklenirken, ülkenin en büyük 10 çelik üreticisinin çelik üretimindeki payının da şu anda %37 olan seviyesinden %60’a yükselmesi bekleniyor.

Hammadde olarak çoğunlukla hurda kullanan elektrik ark ocaklarının, şu anda yaklaşık %10 seviyesinde yer alan toplam çelik üretimindeki payının 2025 yılına kadar %15-20 seviyesine yükselmesi hedefleniyor. Özellikle, 2025’e kadar yerel hurda arzının 300 milyon mt seviyesine çıkması planlanıyor.

MIIT, Çin’de yeni çelik üretim kapasitesinin yasak olduğunu ve kıyı bölgelerinde yeni çelik projelerine “prensip olarak” izin verilmediğini söyledi.


Etiketler: Uzak Doğu  madencilik  Çin  |  benzer haberler »


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