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Çin 2025 yılına kadar 530 milyon mt çelik üretim kapasitesini yenileyecek

Öte yandan, bakanlığın, demir ve çelik, demir dışı metal ürünler, petrokimya ve kimyasal ürünler ile inşaat gibi ...

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