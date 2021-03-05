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Çin 2021’de %6’nın üstünde büyüme hedefliyor

Cuma, 05 Mart 2021 14:43:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin hükümetinin yayınladığı rapora göre, ülkede 2021 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın %6’dan fazla büyümesi hedefleniyor. 2020 yılında, Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası Covid-19 salgınının yarattığı olumsuz etki nedeniyle yalnızca %2,3 artmıştı.

Danıştay’ın Araştırma Ofisi analisti Sun Guojun, Çin’in ekonomik büyümesinin geçen yılın ikinci çeyreğinden bu yana kademeli bir şekilde iyileştiğini ve dolayısıyla ekonominin bu yıl da istikrarlı seyredeceğini söyledi.

Çin’in otomobil ve beyaz eşya gibi ürün alımlarının istikrarlı bir şekilde artması ve bunun da 2021 yılında çelik talebini olumlu etkilemesi bekleniyor.


Etiketler: Uzak Doğu  ekonomi  Çin  |  benzer haberler »


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