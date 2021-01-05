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Çin 2021’de 3.700 kilometre yeni demir yolu hattını faaliyete sokacak

Salı, 05 Ocak 2021 13:43:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

China Railway Corporation (CRC), 4 Ocak tarihinde Pekin’deki bir toplantıda 2021’e dair ana hedeflerini belirtti. Buna göre, 2021 yılında Çin’de trenle yolculuk yapacak kişi sayısının 3,11 milyar, ürün sevkiyat hacminin 3,7 milyar mt ve faaliyete sokulacak yeni demir yolu hatlarının 3.700 kilometre olması bekleniyor.

2020 yılında, planlanan yeni demir yolu hattı inşaatı, 2.000 kilometrelik yüksek hızlı hatlar dahil olmak üzere 4.000 kilometre olmuştu. Çin, 2021 yılında demir yolu inşaatındaki yüksek büyüme hızını sürdürmeyi planlıyor.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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