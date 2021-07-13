Çin 2021-2025 yılları arasında Yangtze River Delta bölgesinde 43 ana demir yolu transit ağı inşa edecek

Salı, 13 Temmuz 2021 14:08:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin’in 2021-2025 yılları arasında Yangtze River Delta bölgesinde 43 adet ana demir yolu transit ağı inşa etmeyi planladığını duyurdu.

Bu sayede, ana demir yolu transit ağları arasındaki seyahat süresi yarım saatten daha az sürecek.

2025 yılında, bölgedeki 200.000 fazla nüfuslu şehirleri birbirine bağlayan yüksek hızlı demir yolları ve yeni inşa edilen demir yollarının uzunluğu 8.000 km’yi geçecek ve bölgedeki toplam demir yolu transit ağı 2025 yılında 22.000 km’ye ulaşacak.

Şehirlerarası demir yollarının uzunluğu, Şanghay, Nanjing, Hangzhou, Hefei ve Ningo şehirleri dahil olmak üzere yaklaşık 1.500 km olacak.

Kentsel bölgelerdeki demir yollarının uzunluğu yaklaşık 3.000 km olacağı gelen bilgiler arasında. Çin, Yangtze River Delta Entegrasyon projesini 2019 yılının başında başlatmış ve 2020 yılından bu yana proje hız kazanmıştı. Söz konusu proje, bölgede kalkınmaya yönelik büyük fırsatlar yaratacak ve çelik sektörünü olumlu etkileyecek.