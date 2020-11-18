Çin 2021-2025 döneminde eski yerleşim bölgelerinin yenilenmesini artıracak

Çarşamba, 18 Kasım 2020 17:01:22 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusak Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) sözcüsü Meng Wei, ülkenin merkez bütçesini iyi bir şekilde idare etmek ve değerlendirmek için, NDRC’nin eski yerleşim bölgelerinin yenilenmesini desteklemeye devam edeceğini söyledi. Mevcut yatırımlardaki artış, ekonomik kalkınma üzerinde olumlu bir etki yaratacak.

Bununla birlikte, Wei, 2019-2020 döneminde NDRC’nin eski yerleşim bölgelerinin yenilenmesi için merkez bütçesinden 79,3 milyar RMB yatırım ayarladığını belirtti. 2020 yılında söz konusu yenileme çalışmaları, 2019’a kıyasla neredeyse iki katına çıkarak çelik talebinin de artmasını sağladı.