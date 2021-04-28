Çin, 146 çelik ürüne uygulanan ihracat vergisi iadelerini kaldıracak: Sıcak sac etkilenirken, soğuk sac ve galvanizli sac etkilenmeyecek

Çarşamba, 28 Nisan 2021 17:33:08 (GMT+3) | İstanbul

Çin Devlet Konseyi’nin Gümrük Tarife Komisyonu tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre, Çin, 146 çeşit çelik ürüne yönelik ihracat vergisi iadelerini 1 Mayıs’tan itibaren kaldırmaya karar verdi.

146 ürün arasında sıcak sac, levha, paslanmaz çelik ürünler, inşaat demiri, filmaşin, profil ve bazı boru çeşitleri bulunuyor. Kararın kapsadığı çelik ürünlerin kodlarının ilk dört hanesi 7205, 7209, 7210, 7212, 7214, 7217, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306 ve 7307. Soğuk sac ve galvanizli saca yönelik ihracat vergisi iadeleri şimdilik %13 seviyesinde yer almaya devam ediyor ve listeye yalnızca rulo haline getirilmemiş soğuk sac ve galvanizli ürünler dahil edildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bazı büyük piyasa oyuncuları, hükümetin soğuk sac ve galvanizli saca uygulanan ihracat vergisi iadelerinin %13’ten %4’e düşürülmesi konusunda ayrı bir açıklama yapmasını bekliyor. Şimdilik soğuk sac ve galvanizli saca %13 oranında ihracat vergisi iadesi uygulanıyor.

Uygulama tarihi, ihraç edilen ürünün gümrük formunda belirtilen ihracat tarihine göre belirlenecek. Piyasa oyuncuları, ihracat vergi iadesi düşüşünün onaylanması nedeniyle ihracat fiyatlarının yüksek seyredeceğini veya daha da artacağını düşünüyor.

Öte yandan, yerel fiyatlar baskı altına girebilir. SteelOrbis’in verilerine göre, Çin’de ortalama sıcak sac fiyatları bugün 40 RMB/mt veya 6$/mt düşüşle 5.695 RMB/mt (878$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer alıyor. Düşen ihracat vergisi iadesi, yerel pazara sıcak sac girişinin artmasına neden olabileceği için, bu hamle yerel fiyatları düşürdü. Vietnamlı bir piyasa kaynağı, “Çin tüm ürünleri iç pazarda tutmak ve ithalatı artırmak istiyor,” dedi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, bir önceki işlem gününe kıyasla 38 RMB/mt veya %0,7 düşüş göstererek 5.358 RMB/mt (826$/mt) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,4853 RMB