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Chongqing yönetimi ham çelik üretim kapasitesini 2025’e kadar 15 milyon mt ile sınırlayacak

Pazartesi, 30 Ocak 2023 11:03:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Chongqing Ekonomi ve Bilgi Komisyonu tarafından yayımlanan bildiriye göre, şehrin yıllık ham çelik üretim kapasitesi 2025’e kadar 15 milyon mt ile sınırlı olacak. Ayrıca, yerel yönetim hurda kullanımının artırılmasını teşvik ederken, yüksek fırınlı çelik üretim kapasitesini sınırlayacak ve bunun elektrik ark ocağıyla değiştirilmesini destekleyecek.

Öte yandan, Chongqing yönetimi şirketleri üretimlerini hızlandırmaları, inşaat sektörüne yönelik yüksek kaliteli yeşil çelik, otomobil çeliği, birinci kalite vasıflı çelik, son teknoloji paslanmaz çelik ve diğer çelik ürünlerini üretmeleri, ürün yapılarını sürekli iyileştirmeleri ve yüksek mukavemet ile sertlikte, aşınma ile hava koşullarına dirençli, malzeme ve enerji tasarruflu düşük karbon içerikli çeliğin piyasa kullanımlarını artırmaları yönünde destekleyecek.


Etiketler: Ham Çelik Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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