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Chongqing Steel ilk çeyrekte net kârında ciddi artış bekliyor

Cuma, 09 Nisan 2021 15:10:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli çelik üreticisi Chongqing Iron and Steel Co. (Chongqing Steel) bu yılın ilk çeyreği için net kazancına dair tahminini açıkladı. Buna göre şirket, net kârının yıllık bazda %25880,6 artışla 1,08 milyar RMB olmasını bekliyor.

Açıklamada şirketin 2020 yılının başından beri yaptığı birçok teknik dönüşümün ürün karışımını optimize ettiğini ve ürünlerinin rekabetçiliğini artırdığını belirtti. İlk çeyrekte şirket üretim maliyetini azalttı ve çelik sanayinin toparlanmasıyla verimliliğini artırdı.

Şu anda Chongqing Steel’in ham çelik üretim kapasitesi 8,4 milyon mt. 4.100 mm’lik geniş ve ince ebatlı levha, 2.700 mm’lik orta kalınlıkta levha, 1.780 mm’lik sıcak şerit, yüksek hızlı filmaşin ve inşaat demiri üretim kattı bulunuyor.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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