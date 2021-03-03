Chongqing Steel Group, Chongqing Wuxia Mining’deki %83 hissesini satacak

Çarşamba, 03 Mart 2021 17:25:05 (GMT+3) | Şanghay

Çinli çelik üreticisi Chongqing Iron and Steel Group, Chongqing-based Wuxia Mining şirketindeki %83 hissesinin tamamını ihale yoluyla satmayı planladığını açıkladı. Baz fiyatın 116,57 milyon RMB (18,04 milyon $) olduğu belirtildi.

Chongqing-based Wuxia Mining, Chongqing Iron and Steel Group ile Chongqing Zhongliangshan Coal Electric şirketlerinin toplam 200 milyon RMB (31 milyon $) kayıtlı sermayesiyle 2008 yılının Haziran ayında kuruldu. Şirket temek olarak madencilik varlıklarına ve sevkiyatları, saklanması ve ithalat/ihracatına yatırım yapıyor. Şirkette Chongqing Iron and Steel %83 ve Chongqing Zhongliangshan Coal Electric %17 hisseye sahip.