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Chongqing Steel Group, Chongqing Wuxia Mining’deki %83 hissesini satacak

Çarşamba, 03 Mart 2021 17:25:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli çelik üreticisi Chongqing Iron and Steel Group, Chongqing-based Wuxia Mining şirketindeki %83 hissesinin tamamını ihale yoluyla satmayı planladığını açıkladı. Baz fiyatın 116,57 milyon RMB (18,04 milyon $) olduğu belirtildi.

Chongqing-based Wuxia Mining, Chongqing Iron and Steel Group ile Chongqing Zhongliangshan Coal Electric şirketlerinin toplam 200 milyon RMB (31 milyon $) kayıtlı sermayesiyle 2008 yılının Haziran ayında kuruldu. Şirket temek olarak madencilik varlıklarına ve sevkiyatları, saklanması ve ithalat/ihracatına yatırım yapıyor. Şirkette Chongqing Iron and Steel %83 ve Chongqing Zhongliangshan Coal Electric %17 hisseye sahip.

 


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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