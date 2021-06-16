Chongqing Steel Changshou Steel’in varlıklarını satın almayı planlıyor

Çarşamba, 16 Haziran 2021 15:25:30 (GMT+3) | Şanghay

Çinli çelik üreticisi Chongqing Iron and Steel Co., Ltd,’nin yönetim kurulu, Changshou Iron and Steel’in varlıklarını 3,55 milyar RMB (550 milyon $) karşılığında satın alma planına onay verdi.

Chongqing Steel’in satın almayı planladığı varlıklar arasında daha önce Changshou Steel’den kiraladıkları, yüksek fırınlar, sinterleme ekipmanları ve kok fırınları yer alıyor. Değerlendirme raporuna göre, varlıkların değeri 3,44 milyar RMB (540 milyon $).

Chongqing Steel’in bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği faaliyet kârı yıllık %92,7 artışla 9,98 milyar RMB olurken, net kâr ise yıllık %26078,1 artışla 1.10 milyar $ seviyesinde kaydedilmişti. Şirketin çelik üretim kapasitesi yıllık 8,3 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

1$ = 6,4078 RMB